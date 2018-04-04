Fenerbahçe’ye 3 ödül birden – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’ye 3 ödül birden

    Fenerbahçe’ye 3 ödül birden

    dün sahiplerini buldu.

    dün sahiplerini buldu. Üniversitenin Tuzla Kampüsü'nde yapılan törende 3 ödül birden aldı. 'Yılın Onur Ödülü'nü Avrupa Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı alırken, başantrenör 'Yılın Teknik Adam'ı, Dünya Şampiyonu de 'Yılın Sporcusu' ödülününün sahibi oldu.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:33
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