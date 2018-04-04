Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor'la 8 Nisan Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli takım, Vincent Janssen dışında tam kadro çıktı. İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Sakatlığı düzelen ve koşulara başlayan Janssen, çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Sarı-lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:54
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 4
Yorum
alik fellanı,balotelli gibi oyuncular getir getireceksen. sakat getirme
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İngiliz yıldızdan G.Saray göndermesi!
Toplam 1
Yorum
uA Song'dan başka adam akıllı stoperimizin olmadığı zamanlarda marke edilmiyorken attığı bir gol
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 9
Yorum
zafer valbuena,guilano-aatıf,fernandao,soldado bunlar oynamalı. alper fos. bi maç bile kurtardığı görülmedi. aman aykut hocam kayseri gibi devam
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