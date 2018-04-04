Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli takım, Vincent Janssen dışında tam kadro çıktı. İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Sakatlığı düzelen ve koşulara başlayan Janssen, çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Sarı-lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.