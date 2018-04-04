Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    , 'in 28. haftasında Osmanlıspor'la 8 Nisan Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli takım, Vincent Janssen dışında tam kadro çıktı. İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

    Sakatlığı düzelen ve koşulara başlayan Janssen, çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Sarı-lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:54
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