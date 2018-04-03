Matador'dan müthiş dönüş

Kayseri'yi Soldado fırtınası yıktı geçti. Janssen'le beklentilerin büyük olduğu isimlerden biri olan Roberto Soldado, şanssızlığını Kayseri deplasmanında kırdı. 9 maç sonra Kayseri'de ağları bulan Soldado, attığı 2 golle farklı zaferde büyük pay sahibi oldu. Kayseri'de attığı gollerle ve sergilediği performansla formayı bırakmayacağının mesajını veren Soldado, Janssen ve Fernandao'nun yokluğunda şansını iyi kullandı.

SOLDADO'DAN İTİRAF

En son 12. haftada Kadıköy'de 4-1 kazanılan Sivasspor maçında hat-trick yapan İspanyol Boğası, 15 hafta sonra gol orucunu Kayseri'de bozdu. 63. dakikada yerini Alper'e bırakan Soldado, karşılaşma sonunda şampiyonluk şanslarıyla ilgili sürpiz itiraflarda bulundu. İspanyol santrfıor, "İçinde bulunduğumuz dakikadan ligin sonuna kadar her maç final. Artık puan kaybı diye bir durum olmamalı. Her maçı kazanmak mecburiyetindeyiz, hata lüksü kalmadı, yapacak hataları yaptık zaten" dedi. Soldado, müthiş performansı için ise, "Herkes top istiyordu, herkes oynamak istiyordu. Takım içinde bunu net gördük, çok iyi maç çıkardık" diye konuştu.