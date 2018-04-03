Matador'dan müthiş dönüş – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Matador'dan müthiş dönüş

    Matador'dan müthiş dönüş

    F.Bahçe’nin İspanyol yıldızı 12. haftada ’a hat-trick yaptıktan sonra kayıplara karışmıştı. Sarı-kırmızılı fileleri iki kez havalandıran 32 yaşındaki golcünün dönüşü muhteşem oldu

    Kayseri'yi fırtınası yıktı geçti. Janssen'le beklentilerin büyük olduğu isimlerden biri olan Roberto Soldado, şanssızlığını Kayseri deplasmanında kırdı. 9 maç sonra Kayseri'de ağları bulan Soldado, attığı 2 golle farklı zaferde büyük pay sahibi oldu. Kayseri'de attığı gollerle ve sergilediği performansla formayı bırakmayacağının mesajını veren Soldado, Janssen ve Fernandao'nun yokluğunda şansını iyi kullandı.

    SOLDADO'DAN İTİRAF
    En son 12. haftada 'de 4-1 kazanılan maçında hat-trick yapan İspanyol Boğası, 15 hafta sonra gol orucunu Kayseri'de bozdu. 63. dakikada yerini Alper'e bırakan Soldado, karşılaşma sonunda şampiyonluk şanslarıyla ilgili sürpiz bulundu. İspanyol santrfıor, "İçinde bulunduğumuz dakikadan ligin sonuna kadar her maç final. Artık puan kaybı diye bir durum olmamalı. Her maçı kazanmak mecburiyetindeyiz, hata lüksü kalmadı, yapacak hataları yaptık zaten" dedi. Soldado, müthiş performansı için ise, "Herkes top istiyordu, herkes oynamak istiyordu. Takım içinde bunu net gördük, çok iyi maç çıkardık" diye konuştu.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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