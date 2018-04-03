Matador'dan müthiş dönüş
F.Bahçe’nin İspanyol yıldızı 12. haftada Sivas’a hat-trick yaptıktan sonra kayıplara karışmıştı. Sarı-kırmızılı fileleri iki kez havalandıran 32 yaşındaki golcünün dönüşü muhteşem oldu
Kayseri'yi Soldado fırtınası yıktı geçti. Janssen'le beklentilerin büyük olduğu isimlerden biri olan Roberto Soldado, şanssızlığını Kayseri deplasmanında kırdı. 9 maç sonra Kayseri'de ağları bulan Soldado, attığı 2 golle farklı zaferde büyük pay sahibi oldu. Kayseri'de attığı gollerle ve sergilediği performansla formayı bırakmayacağının mesajını veren Soldado, Janssen ve Fernandao'nun yokluğunda şansını iyi kullandı.
SOLDADO'DAN İTİRAF
En son 12. haftada Kadıköy'de 4-1 kazanılan Sivasspor maçında hat-trick yapan İspanyol Boğası, 15 hafta sonra gol orucunu Kayseri'de bozdu. 63. dakikada yerini Alper'e bırakan Soldado, karşılaşma sonunda şampiyonluk şanslarıyla ilgili sürpiz itiraflarda bulundu. İspanyol santrfıor, "İçinde bulunduğumuz dakikadan ligin sonuna kadar her maç final. Artık puan kaybı diye bir durum olmamalı. Her maçı kazanmak mecburiyetindeyiz, hata lüksü kalmadı, yapacak hataları yaptık zaten" dedi. Soldado, müthiş performansı için ise, "Herkes top istiyordu, herkes oynamak istiyordu. Takım içinde bunu net gördük, çok iyi maç çıkardık" diye konuştu.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 02:05
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
Toplam 1
Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
Matador'dan müthiş dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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