Kocaman'la yola devam – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Kocaman'la yola devam

    Kocaman'la yola devam

    Başkanı , 4. yıldızın takılamaması durumunda dahi teknik direktör ’ı göndermeyi düşünmediğini ve kendisiyle çalışacaklarını ifade etti

    Başkanı , maçı öncesi Genel Sekreter Mahmut Uslu ile birlikte TED Koleji tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Aziz Yıldırım, bir öğrencinin takımın 4'üncü yıldızı takmaması durumunda kadronun ve teknik ekibin değişeceği yönündeki haberler ile ilgili sorusuna; "Önümüzde 2 ay sonra bir başkanlık seçimi var. Bu seçimden sonra başkan olacak kişi buna karar verecektir ama bu soruyla benim şahsımla ilgili soruyorsanız benim böyle bir düşüncem yok. Tabii takıma her zaman takviye yapılır. Bizde takviyeyle gerekeni yapacağız" yanıtını verdi. Devlet kurumlarına ait takımlarının ligde olmaması gerektiğini belirten Yıldırım, " Türk sporunun yeniden yapılanması gerekiyor. Adaletspor, İskispor gibi isimleri olan devlet kurumlarına bağlı takımların ligden çekilmesi lazım" dedi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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