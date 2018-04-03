Kaya’dan özel kaşkol – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Kaya’dan özel kaşkol

    Kaya’dan özel kaşkol
    maçı öncesinde Dünya dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seremoniye çıkan hakemler, futbolcular ile otizmli çocuklara mavi renkli kaşkol taktı. Öte yandan Kayserispor-F.Bahçe karşılaşması dolu tribünler önünde oynandı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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