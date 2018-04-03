"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!" – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    "F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"

    "F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"

    Fenerbahçe ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini söyledi.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:30
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