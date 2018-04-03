"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Fenerbahçe ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini söyledi.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.