Alex’i büyütmeyin
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, “Eğer Alex o kadar büyük olsaydı şimdi bir takım çalıştırırdı. Zaten o yokken UEFA’da son dörde kaldık” diye konuştu
3 TEMMUZ OLAYI YAŞANDI
Yıldırım şöyle devam etti: "Bir gün Kasımpaşa ile deplasmanda oynarken Alex iyi oynamadı diye hoca tarafında dışarı çıkartıldı. O da hocaya tavır koydu. Bunun üzerine yollarımızı ayırdık. Gitmeseydi kaos olurdu. Alex'i gözünüzde o kadar büyütmeyin. O kadar büyük olsaydı bir takım çalıştırırdı ya da sportif direktör olurdu. Alex gittikten sonra Fenerbahçe UEFA'da son 4'e kaldı. Biz de gelip geçiciyiz ama iyi oyuncular almalıyız."
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:43
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
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Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
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