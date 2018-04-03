Alex’i büyütmeyin – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    ’i büyütmeyin

    Alex’i büyütmeyin

    Başkanı Yıldırım, “Eğer o kadar büyük olsaydı şimdi bir takım çalıştırırdı. Zaten o yokken ’da son dörde kaldık” diye konuştu

    Başkan panelde kendisine ile ilgili yöneltilen sorularada samimi yanıtları verdi. Alex'in gönderilmemesi durumunda kaos olabileceğini söyeleyen yıldırım, "İlk başta gayet faydalıydı. Belli bir noktadan sonra sıkıntılar yaşandı. Daha sonra sizin büyükleriniz tarafından statta yuhalandı. Bir tek Aziz Yıldırım ayağa kalktı ve alkışladı" şeklinde konuştu.

    3 TEMMUZ OLAYI YAŞANDI
    Yıldırım şöyle devam etti: "Bir gün Kasımpaşa ile deplasmanda oynarken Alex iyi oynamadı diye hoca tarafında dışarı çıkartıldı. O da hocaya tavır koydu. Bunun üzerine yollarımızı ayırdık. Gitmeseydi kaos olurdu. Alex'i gözünüzde o kadar büyütmeyin. O kadar büyük olsaydı bir takım çalıştırırdı ya da sportif direktör olurdu. Alex gittikten sonra 'da son 4'e kaldı. Biz de gelip geçiciyiz ama iyi oyuncular almalıyız."
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
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