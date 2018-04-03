Aatıf'ın içine Deivid kaçtı!
Aatıf Chahechouhe, Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında Kayserispor'a karşı harika bir gol attı. Bu gol aynı zamanda Deivid'in Chelsea'ye attığı efsane golün yıl dönümünde geldi. Taraftarlar da Twitter üzerinden bu rastlantıya gönderme yaptılar. İşte o tweetler...
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 02:17
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
Toplam 1
Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
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