Aatıf'ın içine Deivid kaçtı! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Aatıf'ın içine kaçtı!

    Aatıf'ın içine <a href="/index/deivid?id=bfc40cd6-adf6-4860-b159-a95f7fac5a07" class="" rel="tag">Deivid</a> kaçtı!

    Aatıf Chahechouhe, Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında Kayserispor'a karşı harika bir gol attı. Bu gol aynı zamanda Deivid'in Chelsea'ye attığı efsane golün yıl dönümünde geldi. Taraftarlar da Twitter üzerinden bu rastlantıya gönderme yaptılar. İşte o tweetler...

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
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