Yıldırım’dan bir tesis daha – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Yıldırım’dan bir tesis daha

    Yıldırım’dan bir tesis daha

    'de Hedef 1 Milyon Üye' kapsamında hayata geçirilen Fenerbahçe Evleri'ne bir yenisi daha eklendi.

    'de Hedef 1 Milyon Üye' kapsamında hayata geçirilen Fenerbahçe Evleri'ne bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe Evi'nin temeli, başkan 'ın da katıldığı bir törenle atıldı. Törende Kayseri Valisi ile Süleyman Kamçı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de yer aldı. Yıldırım, "'de her yere Fenerbahçe Evleri yapacağız. Hayal gibiydi ama gerçekleştiriyoruz" dedi.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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