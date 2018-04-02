Volkan Demirel'den 5. dalya

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Kayserispor karşısında 500. kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduran Volkan Demirel, daha önce Süper Lig'de 376, Avrupa kupalarında 86, Türkiye Kupası'nda 34, TFF Süper Kupa'da da 3 kez kaleyi korudu.

KOCAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, son maçlarına göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında Galatasaray ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev alan Mehmet Ekici'yi yedeğe çeken Kocaman, bu oyuncunun yerine Kayserispor karşısında Aatıf Chahechouhe'ya formayı verdi.

Sarı-lacivertli takım, maça Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Chahechouhe, Giuliano ve Soldado 11'iyle çıktı.

- KAYSERİSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor ise geçen haftadaki Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıktı.

Atiker Konyaspor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen kaleci Lung ve Sapunaru ile sakatlığı bulunan Badji, Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Atiker Konyaspor ilk 11'de forma giyen Lopes, Atila Turan ve Kravets ise bu maçta yedekler arasında yer aldı.

Kayserispor'da bu futbolcuların yerine Vedat Karakuş, Levent Gülen, Espinoza, Güray Vural, Varela ve Kana Bıyık forma giydi.

- KALE VEDAT KARAKUŞ'A EMANET

Kayserispor'da birinci kaleci Lung'un cezalı, diğer kaleci Muammer Yıldırım'ın da omzundan ameliyat edilmesi nedeniyle kaleyi 20 yaşındaki Vedat Karakuş korudu.

Süper Lig'de ilk kez bir maçta görev alan genç kaleci, bu sezon bir kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giymişti.

Kayserispor'da Vedat Karakuş'un yedeği ise 21 yaş altı takımından Nuh Naci Kırlangıçoğlu oldu.