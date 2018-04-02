İspanyol golcü Soldado: "Takım olarak çok iyi oynadık"
Kayserispor'u 5-0 yendikleri maçta 2 gole imza atan Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, takım olarak çok iyi oynadıklarını söyledi.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Soldado, "Artık içinde bulunduğumuz dakikadan ligin sonuna kadar olan her maç bizim için final. Şampiyonluk yolunda hata lüksümüz kalmadı. Maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız. Takımımız bugün çok istekliydi. Golden sonra maç skora gitti. Çok iyi maç çıkardık. Özgüven ve moral açısından çok önemli. Aslında iyi bir derbi karşılaşması çıkarmıştık, sadece golü bulamamıştık. Bu süreçte milli takıma giden çok arkadaşımız oldu. Biz fikir olarak birbirimizi biliyoruz. Maçta gol sonrası biz üst sıralara gittik, rakibimiz alt sıralara geriledi. Çok iyi oyun çıkardık" dedi.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:00
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Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman'la devam edeceğiz
Toplam 4
Yorum
fb aykut kocaman varsa kimse maça gitmiyecek
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Güzel Adam Süreyya'ya ödül!
Toplam 1
Yorum
Dünya Lideri BJK Her dalın Lideri yine Beşiktaş Hanği Kulüp böyle bir Vizyona el atabildi tabiki yine Beşiktaş Diğerlerimi hadi canım sende geç bir kalem
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Oy kullanacak üye sayısı belli oldu
Toplam 4
Yorum
rte tarihi bir yenilgi alacaktır.25 bin üyenin 5 bini verir ancak aziz yıldırıma. cezalar vb. biter.sakat transferler biter.
İspanyol golcü Soldado: "Takım olarak çok iyi oynadık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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