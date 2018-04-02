Akınlar havadan – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Akınlar havadan

    Akınlar havadan

    ’un savunmada hava topu zaafı yaşamasını fırsata çevirmeyi hedefleyen Kocaman, kanatlardan bol bol orta istedi

    , yaklaşık 15 gündür çalıştığı notların üzerinden dün son kez geçti. Sarı-lacivertli hoca, takımla yaptığı toplantıda, rakiplerinin duran toplarda çok güçlü olduğunu hatırlattı. Sağ kanattan etkili gelen Deniz Türüç'ün yeteneklerine, 'un yüksek toplardaki etkinliğine dikkat çeken Kocaman, geriye düşmemeleri gerektiğini, kesinlikle ilk golü atan taraf olmalarının lazım geldiğini altını çizdi. , bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı kazanamadı. 'ileri çık' talimatı Kocama n, rakibin hava toplarında savunmada yaşadığı sıkıntıya da işaret ederek, kanat oyuncularından içeriye bol bol orta kesmelerini istedi; ve Roman Neustadter'e duran toplarda ileri çıkmaları talimatı verdi.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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