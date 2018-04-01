Ya Robben ya Ribery! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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HEPSİ
    01 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ya ya !

    Ya Robben ya Ribery!

    Cuma günü 3 Haziran'da gerçekleştirilecek olan genel kurulda aday olduğunu açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim kozu olarak altyapı için düşündüğü mega proje dışında bir dünya yıldızına daha Fenerbahçe formasını giydirmeyi planlıyor.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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