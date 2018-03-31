Fenerbahçeli oyuncular, yöneticilerle yemekte bir araya geldi
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçeli futbolcular, öğle yemeğinde yöneticilerle bir araya geldi.
Sıcak ve samimi ortamda yenilen yemekte FB TV mikrofonlarına konuşan Roman Neustadter, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti. Milli maçlar sebebiyle Rusya Milli Takımı kadrosunda bulunan başarılı oyuncu, "Öncelikle tekrar buraya döndüğüm ve takıma katıldığım için çok mutluyum. Böyle yemekler takımın birlikteliği için her zaman güzeldir ve önemlidir. Evet, beraber çalışıyoruz, tesislerde hep beraberiz ama bu aynı şey değil. Burada farklı şeyler de konuşuyoruz. Ailelerimizden bahsediyoruz, kendi hayatlarımızdan konuşuyoruz. Birlikte burada eğleniyoruz, keyifli vakit geçiyoruz. Güzel bir organizasyon" dedi.
Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacakları lig maçına da değinen Neustadter, "Maç maç bakmamız lazım. Şu an bizim için en önemli karşılaşma, pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı. Elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtarak, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Şimdi sadece Kayserispor" diyerek sözlerini noktaladı.
Organizasyon toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:26
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Futbolcu Kartları
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Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
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Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
Fenerbahçeli oyuncular, yöneticilerle yemekte bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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