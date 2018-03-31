Fenerbahçeli oyuncular, yöneticilerle yemekte bir araya geldi – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    oyuncular, yöneticilerle yemekte bir araya geldi

    Fenerbahçeli oyuncular, yöneticilerle yemekte bir araya geldi

    'in 27'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan futbolcular, öğle yemeğinde yöneticilerle bir araya geldi.

    Kandilli'de bulunan bir restaurantta gerçekleştirilen organizasyona asbaşkanlardan Ali Yıldırım ve ile Teknik Direktör Aykut Kocaman, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

    Sıcak ve samimi ortamda yenilen yemekte FB TV mikrofonlarına konuşan Roman Neustadter, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti. Milli maçlar sebebiyle Rusya kadrosunda bulunan başarılı oyuncu, "Öncelikle tekrar buraya döndüğüm ve takıma katıldığım için çok mutluyum. Böyle yemekler takımın birlikteliği için her zaman güzeldir ve önemlidir. Evet, beraber çalışıyoruz, tesislerde hep beraberiz ama bu aynı şey değil. Burada farklı şeyler de konuşuyoruz. Ailelerimizden bahsediyoruz, kendi hayatlarımızdan konuşuyoruz. Birlikte burada eğleniyoruz, keyifli vakit geçiyoruz. Güzel bir organizasyon" dedi.

    Pazartesi günü deplasmanda ile oynayacakları lig maçına da değinen Neustadter, "Maç maç bakmamız lazım. Şu an bizim için en önemli karşılaşma, pazartesi günü deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı. Elimizden gelen tüm çabayı sahaya yansıtarak, 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Şimdi sadece Kayserispor" diyerek sözlerini noktaladı.

    Organizasyon toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:26
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