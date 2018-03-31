8 haftada her şey mümkün
FB TV'ye konuşan tecrübeli futbolcu, Tayland'la oynadıkları milli maçta dilinin boğazına kaçıp ölümden dönmesi ile ilgili olarak ise, "Topun yüzüme çarptığı anı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Daha sonra videoyu izledim, çok kötü görünüyordum" ifadelerini kullandı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:59
-
Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
-
Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
-
Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
8 haftada her şey mümkün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.