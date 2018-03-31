8 haftada her şey mümkün – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    8 haftada her şey mümkün

    8 haftada her şey mümkün
    Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, "Önümüzde daha 8 maç var ve her şey mümkün. Kıyasıya bir yarış var, sürpriz puan kayıpları yaşanabiliyor. Maç maç düşünüyoruz, şampiyonluğa ulaşacak gücümüz var" dedi.

    FB TV'ye konuşan tecrübeli futbolcu, Tayland'la oynadıkları milli maçta dilinin boğazına kaçıp ölümden dönmesi ile ilgili olarak ise, "Topun yüzüme çarptığı anı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum. Daha sonra videoyu izledim, çok kötü görünüyordum" ifadelerini kullandı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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