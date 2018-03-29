Volkan’dan 5’inci dalya – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Volkan’dan 5’inci dalya

    Volkan’dan 5’inci dalya

    Sarı-lacivertli ekipteki ilk maçına 2003’te çıkan kaptan, 499 maçta kalesinde 310 gol gördü

    'nin kaptanı , sarı-lacivertli takımla 500. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kanarya'da 16. sezonunu geçiren 36 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak. Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan, 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor karşısında forma giymesi durumunda sarı-lacivertli formayla 5. kez 'dalya' diyecek. Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduran Volkan Demirel, 'de 376, Avrupa kupalarında 86, 'nda 34, 'da da 3 kez kaleyi korudu. Demirel 499 karşılaşmada 310 gol yerken, 192 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Volkan bu süreçte 5'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası ve 3'ü TFF Süper Kupa olmak üzere 10 kupa kaldırdı.

    MÜJDAT'IN REKORUNA 72 MAÇI KALDI
    Volkan Demirel'in, kulüp tarihinin en fazla resmi müsabakada oynayan futbolcusu olmak için 72 karşılaşmada daha sarı-lacivertli formayı terletmesi gerekecek. Fenerbahçe'de en fazla oynayan futbolcu rekoru, 1979-95 yıllarında 570 resmi maçla Müjdat Yetkiner'de bulunuyor
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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