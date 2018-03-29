Volkan’dan 5’inci dalya
Sarı-lacivertli ekipteki ilk maçına 2003’te çıkan kaptan, 499 maçta kalesinde 310 gol gördü
MÜJDAT'IN REKORUNA 72 MAÇI KALDI
Volkan Demirel'in, kulüp tarihinin en fazla resmi müsabakada oynayan futbolcusu olmak için 72 karşılaşmada daha sarı-lacivertli formayı terletmesi gerekecek. Fenerbahçe'de en fazla oynayan futbolcu rekoru, 1979-95 yıllarında 570 resmi maçla Müjdat Yetkiner'de bulunuyor
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:51
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Çirkin saldırı! Özhan Canaydın...
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Düsseldorf'lu insan oldugunu iddia edip saygının ne oldugunu halâ ögrenemeyen ve bu topraklara yakışmayan karakterle dolaşan o kadar çok kişi varki !
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taraftar KAHVE'de Galatasaray'a Avrupadan men ve transfer yasağı geleceği konuşuluyor..Dedikodu tabii ..
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Terim kolları sıvadı! 8 yeni oyuncu!
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Kabataşlı CelilYÜKSEL,AtalayBABACAN,AliÜLGEN,YunusAKGÜN,RecepGÜL,BERK,SelçukÖZTÜRK,GökayGÜNEY,İbrahim DEMİRBAĞ vb TÜRK Topçuları 2019İçin,KAZAN OYNAT
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