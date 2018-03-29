Janssen’in hedefi Sivas

Ayak parmağındaki kemik ödemi geçen Vincent Janssen kuvvet çalışmalarını sürdürüyor. Hollandalı forvetin, önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı ifade edildi. Janssen'in maç kondisyonu eksiği nedeniyle Osmanlıspor maçında riske edilmemesi, 29. haftadaki Sivasspor deplasmanında kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

YENİ KURBAN KİM OLACAK?

Vincent Janssen'in takıma dönmesiyle her hafta bir yabancı oyuncu tribüne çıkacak. Maç kadrosunda en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurma kuralı gereği daha önce Elif Elmas ile Janssen dışarda tutularak bu sorun hallediliyordu. Aykut Kocaman'ın Janssen hazır hale geldikten sonra maça ve taktiğe göre bir başka ismi tribüne göndermesi gerekecek.