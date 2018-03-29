Adou sürprizi! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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HEPSİ
    29 Mart 2018, Perşembe
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    Adou sürprizi!

    Adou sürprizi!

    Son dönemde kadroya yaptığı genç takviyelerle geleceğin takımını kurmak isteyen 'nin listesine bir genç yetenek daha eklendi. 'ın yardımcılarından biri, Avrupa'da oyuncu bulmak için önceki gün oynanan Karadağ- U21 mücadelesini izlemek için Podgorica'ya gitti. Burada 'nın 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kelvin Amian Adou'ya hayran kalan sarı-lacivertli yetkili oyuncu hakkında hemen Aykut hocaya bir rapor sundu. son karar kocaman'ın Toulouse'ta forma giyen Adou hakkında yazılanlardan çok etkilenen Kocaman'ın bunun üzerine genç futbolcunun sezon sonuna kadar düzenli olarak takip edilmesini istediği bildirildi. Adou hakkında sezon sonunda kapsamlı bir rapor hazırlanacağı ve 'ın 'tamam' demesi durumunda kulübün transfer için çalışmalara başlayabileceği gelen haberler arasında.

    Bu sezon Toulouse'ta 31 maça çıkıp tamamına ilk 11 başlayan Kelvin, 1 gol, 1 asist üretti. Oyuncu 5 kez de genç kategoride milli takım forması giydi.

    Fransa'da geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Adou, 20 yaşında olmasına rağmen yüksek bir bonservis bedeline sahip. Oyuncunun şu anki piyasa değeri 5 milyon euro civarında.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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