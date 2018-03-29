Adou sürprizi!

Son dönemde kadroya yaptığı genç takviyelerle geleceğin takımını kurmak isteyen Fenerbahçe'nin listesine bir genç yetenek daha eklendi. Aykut Kocaman'ın yardımcılarından biri, Avrupa'da oyuncu bulmak için önceki gün oynanan Karadağ-Fransa U21 mücadelesini izlemek için Podgorica'ya gitti. Burada Fransa'nın 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kelvin Amian Adou'ya hayran kalan sarı-lacivertli yetkili oyuncu hakkında hemen Aykut hocaya bir rapor sundu. son karar kocaman'ın Toulouse'ta forma giyen Adou hakkında yazılanlardan çok etkilenen Kocaman'ın bunun üzerine genç futbolcunun sezon sonuna kadar düzenli olarak takip edilmesini istediği bildirildi. Adou hakkında sezon sonunda kapsamlı bir rapor hazırlanacağı ve Aykut Kocaman'ın 'tamam' demesi durumunda kulübün transfer için çalışmalara başlayabileceği gelen haberler arasında.

Bu sezon Toulouse'ta 31 maça çıkıp tamamına ilk 11 başlayan Kelvin, 1 gol, 1 asist üretti. Oyuncu 5 kez de genç kategoride milli takım forması giydi.

Fransa'da geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Adou, 20 yaşında olmasına rağmen yüksek bir bonservis bedeline sahip. Oyuncunun şu anki piyasa değeri 5 milyon euro civarında.