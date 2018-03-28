Eljif kiraya, Harun kaleye! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Eljif kiraya, Harun kaleye!

    Eljif kiraya, Harun kaleye!

    Deneyimli çalıştırıcı, yönetime sunduğu raporda Eljif’in kiralanmasını istedi. Kaleci takviyesi gerektiğini de düşünen Kocaman’ın ilk tercihi ise ’nın kaptanı . Raporda stoper eksiğine de dikkat çekildi.

    F.Bahçe Teknik Direktörü 'ın önümüzdeki sezon takımın başında devam edip etmeyeceği merak konusu. Mevcut başkan 'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Kocaman ile devam edeceği konuşuluyor. Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonun yapılanması için yönetime bir ön rapor vermesi de bu iddiaları güçlendiriyor. İşte Aykut Kocaman'ın raporunda yer alan ilginç detaylar:

    SEZON BAŞINDA ANLAŞILMIŞTI
    Akşam'ın haberine göre; Kocaman, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'in takımda tutulsa bile mutlaka birinci kaleci alınmasını istedi. En güçlü aday 'un kaptanı . 28 yaşındaki file bekçisinin ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bursa ile F.Bahçe arasında yaşanan sorunlar bu transferdeki en büyük engel görünüyor. Sezon başında sarı-lacivertliler, Harun ile anlaşmıştı. Ancak Kocaman, bu transfere onay vermemişti.

    ALTERNATİF ERCE KARDEŞLER
    Harun ile bir anlaşma sağlanamazsa gündeme gelecek isim ise Altınordu'nun 24 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler. Kardeşler'in kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Altınordu, oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor. Bu sezon kadroya katılan ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kameni ise bir takıma kiralanacak.

    JANSSEN BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR
    Kocaman, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Eljif Elmas ile ilgili de bir karar aldı. Aykut Kocaman, Makedon oyuncunun yurt içi ya da yurt dışından başka bir ekibe kiralanmasının en akılcı çözüm olacağının kararını aldı. Deneyimli çalıştırıcı, raporunda bir stoper takviyesi de istedi. Forvet konusunda 'in göstereceği performansın önemli olduğunun vurgusu da yapıldı.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:14
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