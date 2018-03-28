Janssen F.Bahçe'yi yaktı! – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Janssen F.Bahçe'yi yaktı!

    Janssen F.Bahçe'yi yaktı!

    'nin ikinci yarıdaki puan kayıplarında 'in olmaması etkili oldu. Hollandalı golcünün yokluğunda 7-8 puanlık bir eksi olduğu analiz edildi.

    ligin ikinci yarısına da ciddi puanlar kayıplarıyla başladı. Her iki yarıda da maçı haftasına kadar 11'er puan kaybeden sarı-lacivertlilerde özellikle ikinci yarıdaki kayıpların temel sebebi 'in yokluğuna bağlandı.

    Teknik heyet, milli takım arasında yaptığı analiz ve çalışmalarda Hollandalı golcünün yokluğunun takıma en az 7-8 puanlık bir kayba sebep olduğu tespitini yaptı.

    8 Aralık'ta oynanan maçında sakatlanan golcü futbolcu o tarihten bu yana takımdan uzak kaldı. Son dört lig maçına hazır hale gelmesi beklenen Janssen'in yokluğu, sarı-lacivertli takımın oyun anlayışını olumsuz etkiledi.

    Hollandalı'nın yerine oynayan Fernandao ve gol katkısı sağlasa da Janssen kadar taktik anlayışa uygun hareket edemedi.

    Fiziksel özellikleri ve dinamizmi ile takımın yaptığı önde baskının başlangıç noktası olan yıldız futbolcunun görevini Soldado ve Fernandao yapamadı.

    Fenerbahçe için olmazsa olmaz önde baskı planını tam hayata geçmemesi sebebiyle sarı lacivertlilerin oyun planı da olumsuz etkilendi. Bunun yanı sıra hava topları ve orta sahadan gelen oyunculara açtığı koridorlarda da sarı-lacivertli takımın hücum gücünü arttırıyordu.

    İSMAİL KÖYBAŞI İYİLEŞTİ
    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ve derbisinde aynı yerden sakatlanan iyileşti. Tedavisi tamamlanan ve çalışmalara başlayan sol bek, oynayabilecek duruma geldi. Kısa süre içinde Janssen'in de takıma katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, kritik haftalara tam kadro olarak girmeye hazırlanıyor. (Milliyet)

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Janssen F.Bahçe'yi yaktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN