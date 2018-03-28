İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
Fenerbahçe Kadın Basketbol Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fırat Okul ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Valerie Garnier'in getirildiği açıklandı.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Fransız çalıştırıcı Valerie Garnier getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımımız 1965 Cholet doğumlu Fransız Baş Antrenör Valerie Garnier ile anlaşmıştır.
Son olarak Fransa Milli Kadın Basketbol Takımının Baş Antrenörlüğünü yapan Valerie Garnier'e Fenerbahçe Ailesine hoşgeldin diyor, başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" denildi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:06
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 12
Yorum
Peeh Harun kaleciyse alın geçirin kaleye ama kaleci değil alın Altınordudan Erçe'yi alın Adanadan İrfan Canı daha akıllı iş yaparsınız
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 12
Yorum
ömer hala stoper isteyen bir hocayla karsı karsıyayız eljıf elmas yanlıs hocanın eline geldi yetenekli oldugu icin kaybediyor
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Aziz Yıldırım adaylığını açıklıyor!
Toplam 7
Yorum
ultra aslan saygıyla sevgiyle başımızın üstündesin sevgili başkan.Ayrıca aykutla uzun süre devam etmende en büyük arzumuzdur
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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