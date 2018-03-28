İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    İşte 'nin yeni hocası

    İşte <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yeni hocası

    Kadın Basketbol Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fırat Okul ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına 'in getirildiği açıklandı.

    Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine Fransız çalıştırıcı getirildi.



    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol Takımımız 1965 Cholet doğumlu Fransız Baş Antrenör ile anlaşmıştır.
    Son olarak Fransa Milli Kadın Basketbol Takımının Baş Antrenörlüğünü yapan Valerie Garnier'e Ailesine hoşgeldin diyor, başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" denildi.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:06
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