Resmi açıklama geldi! Yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de kadın basketbol takımı antrenörü olarak görev yapan Fırat Okul ile yollar ayrıldı.
İşte o açıklama:
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü Fırat Okul ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda, Fırat Okul'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Fırat Okul'a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:12
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Elinizi çabuk tutun
Toplam 2
Yorum
Muhammed çok merak ediyorum kim alır bu emekli topçuyu ?
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Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Toplam 10
Yorum
aslan robben gibi oyuncular 37 yaşına kadar rahat oynar daha 34 yaşında 3 yıl fb yi şampiyon yapar.ama yönetim ve aykut hoca değişmeli kesinlikle
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Fenerbahçeli futbolcu ölümden döndü!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Geçmiş olsun.
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