Resmi açıklama geldi! Yollar ayrıldı – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Resmi açıklama geldi! Yollar ayrıldı

    Resmi açıklama geldi! Yollar ayrıldı

    Fenerbahçe'de kadın basketbol takımı antrenörü olarak görev yapan ile yollar ayrıldı.

    Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada karşılıklı anlaşarak ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

    İşte o açıklama:

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda, Fırat Okul'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

    Fırat Okul'a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:12
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