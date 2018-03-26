Robben'den Fener'e yeşil ışık! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'den Fener'e yeşil ışık!

    Robben'den Fener'e yeşil ışık!

    Kanarya'nın ısrarla istediği Robben, menajerine "Benimle 3 yıldır ilgileniyorlar ve hiç vazgeçmediler. Fenerbahçe'ye gidebilirim" dedi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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