F.Bahçe'den Janssen kararı! Yeni sezonda... – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    F.Bahçe'den Janssen kararı! Yeni sezonda...

    F.Bahçe'den Janssen kararı! Yeni sezonda...

    , Janssen için ’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sakatlığı nedeniyle 3 aydır forma giyememesine rağmen, profesyonelliği ile teknik heyetin beğenisini kazanan için İngilizlere, "Kadronuzda düşünmüyorsanız kararınızı çabuk verin, sezon başı kampına almak istiyoruz" denilecek.

    'de Kayserispor maçının kadrosunda yer alması beklenen Vincent Janssen, sarı lacivertlilerin en memnun olduğu transferlerden biri. 3 aylık sakatlığına rağmen çalışmaları ve özel programları hiç aksatmadan uygulayan Janssen, profesyonelliğiyle teknik heyetin takdirini kazandı. Oyuncu saha içi yeteneğiyle de Kocaman'ın inandığı isimlerin başında geliyor.

    ANLAŞMA YİNE KİRALIK OLACAK
    Sarı-lacivertli teknik heyet, Janssen için gelecek sezon adına adımlar atmaya hazırlanıyor. Sezonun bitimine 2 aylık bir zaman olmasına rağmen, 'a bir mesaj yollanacağı, şayet oyuncuyu ana kadroda düşünmüyorlarsa, 1 yıl daha kiralama talebinde bulunulacağı gelen bilgiler arasında. Ancak Fenerbahçe, Tottenham'dan erken karar vermelerini isteyecek.

    KOLAYLIK BEKLİYORUZ
    Tottenham'a "Janssen'le ilgili kararınızı erken verirseniz, oyuncu bizimle hazırlık kampı geçirerek takıma daha iyi adapte olabilir. Böylece bize daha çok faydası dokunur. Bu sezon 3 ay oynatamadık. Sizden kolaylık bekliyoruz" mesajı iletilecek. Bilindiği gibi Tottenham, Kane'in arkasında kaldığı için Janssen'i kiralamıştı. Kane'in bu sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    11 MAÇ-2 GOL
    F.Bahçe'nin yaz döneminin son günü renklerine kattığı Janssen, 8 Aralık'ta sakatlandığı Bursaspor maçı da dahil 11 karşılaşmada görev yaptı. 10 maça 11'de başlayan , 755 dakikada 2 , 2 asistle oynadı. (Sabah)

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:18
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