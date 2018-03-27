Sen benim hayallerimi yıktın
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, daha göreve gelmeden önce katıldığı bir TV programında Mathieu Valbuena için methiyeler dizmişti. Fransız yıldız için, "Benim onda gördüğüm, teknik, son paslar, adam eksiltme, beceriden öte bir şey. Onda gördüğüm en önemli şey Dirk Kuyt'ta gördüğümle aynı" sözlerini kullanmıştı. Peki Valbuena, ne kadar Dirk Kuyt olabildi? İşte iki yıldızın karşılaştırması:
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:20
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Süper Lig futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam...
Toplam 1
Yorum
alın teri 5/1 futbolcularmış..eğitim şart..ülkece..Allah akıl fikir versin.
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 2
Yorum
gssssssss kim ki fatih terim taktik falan bilmiyo diyosa adam bu futbolun her türlü taktiğini her yolunu biliyo tek eksik 5 yıllık sozlesme fesıhsız
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 3
Yorum
şeref ben beşiktaşlıyım göztepe nin 19 Dembaba formasını aldım giyorum 3 bjk forfeti bir dembaba edermi acaba?
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