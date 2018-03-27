Sen benim hayallerimi yıktın – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Sen benim hayallerimi yıktın

    Sen benim hayallerimi yıktın

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, daha göreve gelmeden önce katıldığı bir TV programında Mathieu Valbuena için methiyeler dizmişti. Fransız yıldız için, "Benim onda gördüğüm, teknik, son paslar, adam eksiltme, beceriden öte bir şey. Onda gördüğüm en önemli şey Dirk Kuyt'ta gördüğümle aynı" sözlerini kullanmıştı. Peki Valbuena, ne kadar Dirk Kuyt olabildi? İşte iki yıldızın karşılaştırması:

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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