Sen benim hayallerimi yıktın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, daha göreve gelmeden önce katıldığı bir TV programında Mathieu Valbuena için methiyeler dizmişti. Fransız yıldız için, "Benim onda gördüğüm, teknik, son paslar, adam eksiltme, beceriden öte bir şey. Onda gördüğüm en önemli şey Dirk Kuyt'ta gördüğümle aynı" sözlerini kullanmıştı. Peki Valbuena, ne kadar Dirk Kuyt olabildi? İşte iki yıldızın karşılaştırması: