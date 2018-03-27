Potado şok! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Potado şok!

    Potado şok!

    Yönetim, başarısız sonuçlar sonrası Takımı’nın hocası ile ABD’li oyuncular Kizer ve Powers’ın sözleşmelerini feshetti

    Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın başantrenörü ile yabancı oyuncular Lynetta Kizer ve Aerial Powers ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, başantrenör Okul ve ABD'li oyuncular Kizer ile Powers ile sözleşmelerin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği kaydedildi. Geçen yıl nisan ayında takımın başına gelen Fırat Okul, başarılı bir performans ortaya koyamamıştı. Geçen sezon şampiyonluğu Yakın Doğu'ya kaptıran sarı-lacivertliler, bu sezon da hem kupa hem de Avrupa'da istediklerini yapamadı. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, Bilyoner.com 'nde 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. F.Bahçe, son olarak Çukurova Basketbol'a kaybetmişti.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:32
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