Ozan zam istemiş
F.Bahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan'la ilgili sürpriz bir bilgi ortaya çıktı. Dick Advocaat'ın geçen sezon gitmeden önce verdiği raporda, "Kendisini dünya yıldızı sanıyor. Bir sezon kiralık oynamalı" dediği Ozan için F.Bahçe, Benfica'dan 8 milyon euro'luk teklifi almıştı. Volkan Demirel'in de açıkladığı bu teklif Aykut Kocaman'ın, "Ona ihtiyacım var" sözleriyle rafa kalkmıştı. F.Bahçe'den 1.5 milyon euro yıllık ücret alan Ozan'ın o dönem, "Madem satmıyorsunuz, o zaman maaşına zam isterim" diyerek yönetime haber yolladığı belirlendi. Tabii ki bu talep kabul görmedi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:31
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Karar verildi! Sezon sonu gidiyor
Toplam 1
Yorum
AK Aykut çok mu göze girmiş?
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Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'yi devirdi!
Toplam 1
Yorum
gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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"Beni rezil ettiniz"
Toplam 17
Yorum
Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
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