Ozan zam istemiş – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Ozan istemiş

    Ozan zam istemiş

    F.Bahçe'nin gözden çıkardığı 'la ilgili sürpriz bir bilgi ortaya çıktı. 'ın geçen sezon gitmeden önce verdiği raporda, "Kendisini dünya yıldızı sanıyor. Bir sezon kiralık oynamalı" dediği Ozan için F.Bahçe, 'dan 8 milyon euro'luk teklifi almıştı. 'in de açıkladığı bu teklif 'ın, "Ona ihtiyacım var" sözleriyle rafa kalkmıştı. F.Bahçe'den 1.5 milyon euro yıllık ücret alan Ozan'ın o dönem, "Madem satmıyorsunuz, o zaman maaşına isterim" diyerek yönetime haber yolladığı belirlendi. Tabii ki bu talep kabul görmedi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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