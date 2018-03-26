Ozan zam istemiş

F.Bahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan'la ilgili sürpriz bir bilgi ortaya çıktı. Dick Advocaat'ın geçen sezon gitmeden önce verdiği raporda, "Kendisini dünya yıldızı sanıyor. Bir sezon kiralık oynamalı" dediği Ozan için F.Bahçe, Benfica'dan 8 milyon euro'luk teklifi almıştı. Volkan Demirel'in de açıkladığı bu teklif Aykut Kocaman'ın, "Ona ihtiyacım var" sözleriyle rafa kalkmıştı. F.Bahçe'den 1.5 milyon euro yıllık ücret alan Ozan'ın o dönem, "Madem satmıyorsunuz, o zaman maaşına zam isterim" diyerek yönetime haber yolladığı belirlendi. Tabii ki bu talep kabul görmedi.