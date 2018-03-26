"Hep FETÖ yine FETÖ" – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    "Hep yine FETÖ"

    "Hep FETÖ yine FETÖ"

    ‘En güçlü olduğumuz ve de şampiyonluklar yaşadığımız dönemlerde önümüzü kesti. Nedeni, en başından beri onlara hep karşı durmamızdı’

    Başkan , terör örgütü 'nün, ülkenin ve 'nin de azılı düşmanı olduğunu tekrarladı. Yıldırım, şöyle konuştu: "2006'da Denizli maçında önümüz kesildi. FETÖ devreye girdi. Bizim şanssızlığımız, FETÖ'ye karşı durmamızdı. Tabii şanssızlık dediğimiz bu durum ülkemizin 15 Temmuz'daki en büyük ilham kaynağı oldu ve bununla gurur duyuyoruz. Denizli'den sonra tekrar bir ağırlık koyduk ve takım yine şampiyon olmaya başladı. Derken yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı. Yine yıkılmadık, yeniden yapılandık, 2011'de şampiyon olduk. Ne yazık ki yine FETÖ... Sahadaki ortaklarıyla başaramayınca bu kez beni ve arkadaşlarımI aldılar. Cumhuriyeti tarihinin en kirli operasyonlarından biri yapıldı bize."
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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