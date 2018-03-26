Fenerbahçe'den B.B. Erzurumspor'a ziyaret – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'den B.B. Erzurumspor'a ziyaret

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den B.B. Erzurumspor'a ziyaret

    Kulübü Asbaşkanı , Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan’ı ziyaret etti. Ziyarette Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Dernekler Sorumlusu Murat Poyraz, Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Ersin Beyazoğlu, Fenerbahçe Derneği Üyeleri Dr. Selçuk Bozhalil, Cem Çil, Alpaslan Dumlu, B.B. Erzurumspor Kulübü Asbaşkanı Ünsal Kıraç, B.B. hazır bulundu.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Sportif Direktör Zafer Demir, oyuncular Mert Nobre, Burhan Eşer'i antrenman sahasında ziyaret ederek başarı dileklerini ileten Kulübü Asbaşkanı , ziyaret anısına B.B. Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan'a 25 numaralı forması hediye ederek, Erzurumspor'a başarı diledi. Başkan Doğan ise günün anısına Mosturoğlu'na Erzurumspor forması hediye ederek ziyaret için teşekkür etti.

    , Erzurum'da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Sosyal yönden bugün Erzurum'da başlangıcını yaptığımız Fenerbahçe Evi ile de destek olmak istiyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Erzurum'a katkısı olacaktır. Fenerbahçe bir markadır. Marka değerini iyi biliyoruz. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, Türkiye'nin medeniyet şehri Erzurum da spor sevgisinin yaşandığı iller arasında yer alan kadim şehrimizdir. İkisinin burada bir yerde birleşmesi, bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak. Fenerbahçe Kulübü adına Erzurumspor Kulübü'ne başarılı sezon geçirmesini temenni ediyorum. Sıcak ilgilerini, misafirperverliklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, , Erzurum Fenerbahçe Derneği Üyelerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:24
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