Fenerbahçe'den B.B. Erzurumspor'a ziyaret
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan’ı ziyaret etti. Ziyarette Fenerbahçe Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Dernekler Sorumlusu Murat Poyraz, Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Ersin Beyazoğlu, Fenerbahçe Derneği Üyeleri Dr. Selçuk Bozhalil, Cem Çil, Alpaslan Dumlu, B.B. Erzurumspor Kulübü Asbaşkanı Ünsal Kıraç, B.B. Erzurumspor Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.
Şekip Mosturoğlu, Erzurum'da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Sosyal yönden bugün Erzurum'da başlangıcını yaptığımız Fenerbahçe Evi ile de destek olmak istiyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Erzurum'a katkısı olacaktır. Fenerbahçe bir markadır. Marka değerini iyi biliyoruz. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, Türkiye'nin medeniyet şehri Erzurum da spor sevgisinin yaşandığı iller arasında yer alan kadim şehrimizdir. İkisinin burada bir yerde birleşmesi, bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak. Fenerbahçe Kulübü adına Erzurumspor Kulübü'ne başarılı sezon geçirmesini temenni ediyorum. Sıcak ilgilerini, misafirperverliklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, Erzurumspor Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Fenerbahçe Derneği Üyelerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:24
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması
Toplam 1
Yorum
Doctor Stad dolmuyacak taraftarı küstürdünüz
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