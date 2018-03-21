Pes etmeden devam edeceğiz – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Pes etmeden devam edeceğiz

    Pes etmeden devam edeceğiz

    Takımın önemli isimlerinden Josef de Souza da beraberliğiyle şansları azalmış gibi görünse de henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.

    Takımın önemli isimlerinden Josef de Souza da beraberliğiyle şansları azalmış gibi görünse de henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi. Tecrübeli orta saha, "Lig henüz bitmedi. Önümüzde 8 maç var, Pes etmeden devam etmeliyiz. Sonuna kadar savaşacağız" sözleriyle iddialarını ortaya koyarken, taraftarlardan da kalan haftalarda kendilerini desteklemelerini istedi.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:05
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