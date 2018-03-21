Josef, 8’in hakkını verdi – Fotomaç – 21 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , 8’in hakkını verdi

    Josef, 8’in hakkını verdi

    Aykut Kocaman, sezon başında ve devre arasında istediği 8 numarayı alamayınca, de Souza ile 'ı ortada oynatmaya devam etti.

    Aykut Kocaman, sezon başında ve devre arasında istediği 8 numarayı alamayınca, de Souza ile 'ı ortada oynatmaya devam etti. Bu ikilinin sarı-lacivertli takımı defansif hale getirdiği iddia edilse de durum pek de öyle değil. Josef, bu sezon Süper Lig'de 55 ile en fazla pas arası yapan isim olurken, 8 numaraya özgü özelliklerinden ince kesitler sundu.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Josef, 8’in hakkını verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN