8 maçlık olağanüstü hal! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
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    8 maçlık olağanüstü hal!

    8 maçlık olağanüstü hal!

    Oyuncularına 8’de 8’i hedef gösteren Kocaman, ligin ilk devresinin sonundaki performansı tekrar etmeleri halinde “şampiyonluğa ulaşabileceklerini” savundu

    'de derbi sonrası verilen iki günlük izin sona ererken, teknik direktör hedefi "8'de 8 yapmak" olarak belirledi. Oyuncularını yeniden şampiyonluğa inandırmak için elinden geleni yapan Kocaman, puan kaybına artık tahammüllerinin kalmadığını anlattı. LİGİN ilk yarısının sonundaki performansı (5 galibiyet, 1 beraberlik) yeniden yakalamaları halinde şanslarının artacağını savunan tecrübeli hoca, "Gücümüz, kudretimiz yerinde. Daha önümüzde fırsatlar var. Savaşmaya devam" dedi. F.bahçe'nin önümüzdeki sene Avrupa arenasında yer alması için de mücadeleye devam etmeleri gerektiğini söyleyen Aykut Kocaman, önlerine ligde ve kupada daha fırsat olduğunu ifade ederken, "Konsantrasyon ve inanç kaybı kaybı istemiyorum. Tam tersi, işimize daha çok sarılacağız ve sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:48
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