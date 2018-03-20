Rakip Maccabi Fox – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Rakip Maccabi Fox

    Rakip Maccabi Fox
    , THY Avrupa Ligi 27. hafta maçında bugün ekibi Maccabi FOX'u ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports3'ten yayınlanacak. Ligde play-off'a kalmayı garantileyen , 18 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Maccabi FOX ise 13'er galibiyet ve mağlubiyetle 9. sırada. İlk yarıda iki takım arasında 'de yapılan karşılaşmayı Maccabi FOX 82-73 kazanmıştı.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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