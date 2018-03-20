Janssen ve Köybaşı dönüyor – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    ve Köybaşı dönüyor

    Janssen ve Köybaşı dönüyor
    Ayak baş parmağındaki sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen özel çalışmalar yapıyor. Her gün tesislere gelerek bireysel idmanlar yapan Hollandalı golcünün, havuz çalışmalarına geçtiği ve milli ara sonrası takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Ayrıca 'nın da durumunun iyiye gittiği ve Janssen gibi milli maçlar sonrası antrenmanlara start vereceği dile getirildi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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