Kural mı değişmiş!
Derbide Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlardan biri de 27. dakikada yaşandı.
TEK TEK İZLEYİP ÖYLE KONUŞMUŞ
Derbi maçtan sonra "3 penaltımız verilmedi" diyerek isyan eden Aykut Kocaman'ın bu açıklamayı yapmadan önce tüm pozisyonları izlediği, hakem Bülent Yıldırım'ın hatalarını tek tek tespit edip basının karşısına öyle çıktığı öğrenildi. Kocaman, bu yüzden basın toplantısına geç çıktı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:32
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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