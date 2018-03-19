Kural mı değişmiş! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Kural mı değişmiş!

    Kural mı değişmiş!

    Derbide Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlardan biri de 27. dakikada yaşandı.

    Derbide Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlardan biri de 27. dakikada yaşandı. Skrtel, ceza sahasında 'in itmesiyle yerde kaldı. Ancak , oralı bile olmadı. Neredeyse tüm hakem hocaları pozisyonun penaltı olduğunu savundu. Skrtel, "Galiba penaltının kuralı değişmiş ve ne yazık ki benim bundan haberim yok. Rakip direkt beni hedef aldı. Nasıl penaltı verilmez anlamıyorum!" diye konuştu.

    TEK TEK İZLEYİP ÖYLE KONUŞMUŞ
    Derbi maçtan sonra "3 penaltımız verilmedi" diyerek isyan eden 'ın bu açıklamayı yapmadan önce tüm pozisyonları izlediği, hakem 'ın hatalarını tek tek tespit edip basının karşısına öyle çıktığı öğrenildi. Kocaman, bu yüzden basın toplantısına geç çıktı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:32
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