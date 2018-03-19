Gücüm yetmedi
Fizik olarak böyle üst düzey bir mücadeleyi kaldıramadığını söyleyen sarı-lacivertli yıldız, “İyi çalışıyorum ama maç kondisyonu başka bir şey. Eksikliklerimi fazlasıyla hissettim. Hocamın beni kenara alması doğru karardı” dedi
Ek ici, kötü oynadığını kendi de kabul etti ve "Gücüm bu maçı kaldırmaya yetmedi" diyerek acı bir itirafta bulundu. Derbide oynamayı çok istediğini, hocasının da kendisine güvenerek görev verdiğini vurgulayan Ekici, "Kötü oynadım, bunun için çok üzgünüm. Fiziksel olarak ne yazık ki böyle üst düzey bir mücadeleyi kaldıramadım. Açıkça söyleyeyim; gücüm daha fazlasına yetmedi" açıklamasını yaptı. iyi ce gü çlenmeliyim 28 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda çok çalıştığını, ancak maç kondisyonunun başka bir şey olduğunu sözlerine eklerken, "Maçın adı derbi olunca kendi eksikliğimi daha fazla hissettim. Hocamın beni oyundan alması doğru bir karardı. Bundan sonra daha çok güçlenerek takımıma verebileceğimin en iyisini vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:26
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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