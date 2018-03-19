Gücüm yetmedi – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Gücüm yetmedi

    Gücüm yetmedi

    Fizik olarak böyle üst düzey bir mücadeleyi kaldıramadığını söyleyen sarı-lacivertli yıldız, “İyi çalışıyorum ama maç kondisyonu başka bir şey. Eksikliklerimi fazlasıyla hissettim. Hocamın beni kenara alması doğru karardı” dedi

    'ın karşısında ilk 11'de şans verdiği , performansıyla kendisine güvenenleri mahcup etti. Maça tesir edecek hiçbir icraata imza atamayan yıldız futbolcu, 'nin dev karşılaşmada en kötü isimlerinden başında geldi. KÖTÜ OYNADIM, ÜZGÜNÜM
    Ek ici, kötü oynadığını kendi de kabul etti ve "Gücüm bu maçı kaldırmaya yetmedi" diyerek acı bir itirafta bulundu. Derbide oynamayı çok istediğini, hocasının da kendisine güvenerek görev verdiğini vurgulayan Ekici, "Kötü oynadım, bunun için çok üzgünüm. Fiziksel olarak ne yazık ki böyle üst düzey bir mücadeleyi kaldıramadım. Açıkça söyleyeyim; gücüm daha fazlasına yetmedi" açıklamasını yaptı. iyi ce gü çlenmeliyim 28 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda çok çalıştığını, ancak maç kondisyonunun başka bir şey olduğunu sözlerine eklerken, "Maçın adı derbi olunca kendi eksikliğimi daha fazla hissettim. Hocamın beni oyundan alması doğru bir karardı. Bundan sonra daha çok güçlenerek takımıma verebileceğimin en iyisini vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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