18 Mart kutlaması – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    kutlaması

    <a href="/index/18-mart?id=33d1f716-e9dc-49ee-9375-bb769b10d7b6" class="" rel="tag">18 Mart</a> kutlaması

    , Zaferi'nin 103. yılında anma mesajı yayımladı.

    , Zaferi'nin 103. yılında anma mesajı yayımladı. Mesajda, "Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan ve dünyada benzerine çok ender rastlanan bir direnişin simgesi 1915 'nin 103. yılında; ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz" denildi.


    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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