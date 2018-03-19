18 Mart kutlaması
Fenerbahçe, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında anma mesajı yayımladı.
Fenerbahçe, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında anma mesajı yayımladı. Mesajda, "Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan ve dünyada benzerine çok ender rastlanan bir direnişin simgesi 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz" denildi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:23
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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