Fenerbahçe, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında anma mesajı yayımladı. Mesajda, "Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan ve dünyada benzerine çok ender rastlanan bir direnişin simgesi 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz" denildi.



