Volkan’la bu sezon ilk – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Volkan’la bu sezon ilk

    Volkan’la bu sezon ilk

    Volkan Demirel, bu sezon 'de ilk derbi sınavını verdi.

    , bu sezon 'de ilk derbi sınavını verdi. bu sezon ligdeki iki Beşiktaş ve sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbilerinde kaleyi Carlos Kameni'ye emanet etmişti. Volkan bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisinde forma giymiş ve kırmızı kart görerek oyundan atılmışdı. Sakatlıkları süren Janssen ve İsmail kadroda yoktu.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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