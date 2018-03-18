Derbi öncesi Hakkari’de örnek davranış
Dün akşam oynanan F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesi Hakkari'de her iki takımın taraftarları sokağa çıkarak dostluk sloganları attı.
Dün akşam oynanan F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesi Hakkari'de her iki takımın taraftarları sokağa çıkarak dostluk sloganları attı. Çarşı merkezinde yürüyüşe geçen G.Saray taraftarları ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde F.Bahçe taraftarları karşı karşıya geldi. Taraftarlar önce birbirleriyle bakıştı, sonra da 'dostluk kazınsın' diyerek kardeşlik sloganları attılar. Maç skoru ne olursa olsun aralarında taşkınlık yapanlara izin vermeyeceğini belirten her iki takımın taraftarları, "Biz kardeşiz, önemli olan dostluğun kazanmasıdır. Bizde ayrımcılık yok" diye konuştular.
ÇANAKKALE RUHU AFRiN'DE
KADIKÖY'deki derbiye giden G.Saraylı taraftarlar, Ülker Stadyumu'nda "Çanakkale ruhu Afrin'de" ve "Çanakkale'den Afrin'e Mehmetçik ve millet el ele" pankartları açtı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da 2 bin 100 taraftar takımını desteklemek için Kadıköy'e geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünde açtıkları pankartlarla Afrin'deki Mehmetçikleri unutmadı. Taraftarlar, "Çanakkale ruhu Afrin'de" ve "Çanakkale'den Afrin'e Mehmetçik ve millet el ele" pankartları açtı.
VATAN SANA CANIM FEDA
Dün akşam oynanan F.Bahçe-G.Saray derbisinde özlenen görüntüler vardı. İki ezeli rakibin taraftarları karşılaşma öncesinde ortak tezahürat yaptılar. F.Bahçeli taraftarların başlattığı "Vatan sana canım feda" tezahüratına sarı-kırmızılı taraftarlar da katılınca ortaya güzel görüntüler çıktı. Daha sonra Galatasaraylı taraftarların "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratına F.Bahçeli taraftarlar alkışla karşılık verdi. İki kulübün taraftarlarının, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan bu zorlu derbi öncesinde birbirlerinin tezahüratlarına destek vermesi tribünlerde, "Ezeli rekabet hep olacak. Ama söz konusu Vatan olunca, geri kalan her şey teferruattır" yorumlarını beraberinde getirdi.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:36
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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