Muslera korksun!
Fernandao, Kadıköy’de Galatasaray’a mutlaka gol atacağını iddia ederken, “Kazanmaktan başka seçeneğimiz yok” dedi
Kanarya'nın derbide bugün en büyük kozlarından biri hiç şüphesiz Fernandao olacak. 1.92'lik dev forvet, hava toplarında zaafı olan Galatasaray defansı arasında gol arayacak. Maç başına 6.2 hava topu kazanan ve bu istatistikte ligin lideri olan sambacı, beklediği pasları alması ve etkili ortalar gelmesi halinde Muslera'yı mutlaka avlayacağını iddia etti.
TAM ZAMANI ŞİMDİ
11 lig maçında 5 golü olan Jose- Fernandao, son iki maçta sessiz kaldı. Brezilyalı forvet, "Şimdi tam zamanı" diyerek Muslera'ya gözdağı verdi.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:22
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
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