Muslera korksun! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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HEPSİ
    17 Mart 2018, Cumartesi
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    korksun!

    <a href="/index/muslera?id=85d04d92-a7e0-412d-ba0b-ad6779c87947" class="" rel="tag">Muslera</a> korksun!

    Fernandao, ’de ’a mutlaka gol atacağını iddia ederken, “Kazanmaktan başka seçeneğimiz yok” dedi

    Kanarya'nın derbide bugün en büyük kozlarından biri hiç şüphesiz Fernandao olacak. 1.92'lik dev forvet, hava toplarında zaafı olan defansı arasında gol arayacak. Maç başına 6.2 hava topu kazanan ve bu istatistikte ligin lideri olan sambacı, beklediği pasları alması ve etkili ortalar gelmesi halinde 'yı mutlaka avlayacağını iddia etti.


    TAM ZAMANI ŞİMDİ
    11 lig maçında 5 golü olan Jose- Fernandao, son iki maçta sessiz kaldı. Brezilyalı forvet, "Şimdi tam zamanı" diyerek 'ya gözdağı verdi.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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