Biz hep önde başlarız

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak olan takımın yenilerine ezeli rekabetteki tecrübelerini aktardı. Bu heyecanı daha önce defalarca yaşayan 36 yaşındaki file bekçisi, "Fenerbahçe'de 'Kadıköy Kanunu' diye bir şey vardır ve hiç değişmez. Biz Galatasaray'ı burada hep yeneriz. Çünkü maça yılların getirdiği üstünlükle hep 1-0 önde başlarız. Onlar da zaten buraya böyle gelirler, galibiyeti pek düşünmezler. Düşünün bir kere, berabere kalınca bile zafer turu atarlar" dedi. Galatasaraylı oyucuların maça ayakları titreyerek çıkacağını sözlerine ekleyen deneyimli kaptan, ardından şu sözleri sarf etti:





33. KEZ G.SARAY'A KARŞI

"Onlar heyecanlarını yenmeye çalışırken, biz maçı alıp gideceğiz. Her zamanki gibi neye uğradıklarını şaşıracaklar. Galatasaray'la değil de normal bir maç oynuyormuşuz gibi düşünün. Soğukkanlılığınızı muhafaza edin. Zaten taraftar size bu gücü verecektir. Fenerbahçeli olmanın ayrıcalığını yaşayın. Rahat olun, sadece futbolunuzu oynayın ve gecenin tadını çıkarın." Volkan Demirel, kariyerinde Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla 33. kez kaleye geçecek. Tecrübeli file bekçisi, bu karşılaşmalarda Cimbom'a karşı 16 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.