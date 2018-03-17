Biz hep önde başlarız
Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, takımın yenilerine Galatasaray’la oynadıkları Kadıköy derbilerini anlattı: “Fenerbahçe’de ‘Kadıköy Kanunu’ diye bir şey vardır ve hiç değişmez; Galatasaray’ı burada hep yeneriz. Çünkü hep önde başlarız. Rahat olun, futbolunuzu oynayın, gecenin tadını çıkarın”
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak olan takımın yenilerine ezeli rekabetteki tecrübelerini aktardı. Bu heyecanı daha önce defalarca yaşayan 36 yaşındaki file bekçisi, "Fenerbahçe'de 'Kadıköy Kanunu' diye bir şey vardır ve hiç değişmez. Biz Galatasaray'ı burada hep yeneriz. Çünkü maça yılların getirdiği üstünlükle hep 1-0 önde başlarız. Onlar da zaten buraya böyle gelirler, galibiyeti pek düşünmezler. Düşünün bir kere, berabere kalınca bile zafer turu atarlar" dedi. Galatasaraylı oyucuların maça ayakları titreyerek çıkacağını sözlerine ekleyen deneyimli kaptan, ardından şu sözleri sarf etti:
33. KEZ G.SARAY'A KARŞI
"Onlar heyecanlarını yenmeye çalışırken, biz maçı alıp gideceğiz. Her zamanki gibi neye uğradıklarını şaşıracaklar. Galatasaray'la değil de normal bir maç oynuyormuşuz gibi düşünün. Soğukkanlılığınızı muhafaza edin. Zaten taraftar size bu gücü verecektir. Fenerbahçeli olmanın ayrıcalığını yaşayın. Rahat olun, sadece futbolunuzu oynayın ve gecenin tadını çıkarın." Volkan Demirel, kariyerinde Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla 33. kez kaleye geçecek. Tecrübeli file bekçisi, bu karşılaşmalarda Cimbom'a karşı 16 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
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