Boluspor’la cuma günü maç – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    ’la cuma günü maç

    Boluspor’la cuma günü maç

    , milli maç arasını 1. Lig ekiplerinden ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendirecek.

    , milli maç arasını 1. Lig ekiplerinden ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendirecek. 23 Mart Cuma günü Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma 18.00'de başlayacak. Bu karşılaşma için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman'a teşekkür eden Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, büyük ilgi görmesi beklenen maçın bilet fiyatlarını pazartesi günü belirleyeceklerini söyledi.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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