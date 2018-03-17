Sinirine hakim olan kazanır – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Sinirine hakim olan kazanır

    Sinirine hakim olan kazanır

    Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü , Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında açıklamalar yaptı.

    Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü , Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında açıklamalar yaptı. Ajansspor'a röportaj veren Alman çalıştırıcı, "Maç sonuna kadar hem disiplin hem de teknik direktörlerin verdiği stratejiyi kim daha iyi uygularsa o avantajlı olur. Gereksiz fauller ve bireysel davranışlardan kaçınılması gerekir. Oyuncuların sinirlerine hakim olması, otokontrol sağlaması oyunun kontrolünü şekillendirir" dedi.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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