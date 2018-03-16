Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde bahis oranları güncellendi.
Fenerbahçe'nin oranı 2.00'dan 1.90'a düştü. Galatasaray'ın 2.65 ile açılan oranı 2.80'e yükseldi. Beraberlik ise 3.10 olarak kaldı.
LİG TARİHİNDE 121 KEZ KARŞILAŞTILAR
Fenerbahçe ile Galatasaray, lig tarihinde ise tam 121 kez kozlarını paylaştı. Genel toplamda olduğu gibi ligde de üstün olan taraf sarı lacivertliler oldu. Fenerbahçe 50 kez galip gelen taraf olurken Galatasaray ise 33 kez sarı lacivertli rakibine üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç ise berabere sonuçlandı. Bu 121 maçlık periyotta Fenerbahçe 154 gol üretirken, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.
GALATASARAY, LİGDE FENERBAHÇE GALİBİYETİNİ UNUTTU
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son Fenerbahçe galibiyetini 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadyumu'nda aldı. Cesare Prandelli'nin Galatasaray'ı, İsmail Kartal'ın yönettiği Fenerbahçe'yi Wesley Sneijder'in kaydettiği 2 golle geçmişti. Sarı lacivertli ekibe karşı ligdeki son galibiyetini bu tarihte alan sarı kırmızılılar, daha sonra ligde çıktığı 6 Fenerbahçe maçında galibiyet göremedi.
Galatasaray'ın son galibiyetinden bu yana oynanan 6 maçta alınan skorlar şu şekilde:
08.03.2015 Fenerbahçe - Galatasaray: 1-0
25.10.2015 Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1
13.04.2016 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
20.11.2016 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0
23.04.2017 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
22.10.2017 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Fenerbahçe, 18 senedir Galatasaray'a kendi sahasında mağlup olmuyor. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alırken, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başaramadı.
1999'daki galibiyetten sonra Fenerbahçe ile Kadıköy'de 21 kez karşılaşan Galatasaray, 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez sahadan boynu bükük ayrılırken, 6 kez de berabere kaldı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:22
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 12
Yorum
baba kartal Adam gibi adam ,örnek insan ,türkiye gelmiş geçmiş en başarılı yabancı futbolcu.Taraflı tarafsız tüm futbol severlerin sevdiği kral alex.
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Büyük buluşma
Toplam 2
Yorum
ali haydi aslanlar aslantepeye destek olmaya
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Deschamps kadroyu açıkladı! Gomis...
Toplam 10
Yorum
recep bjk li kardesler,her alanda antipatik olmaya basladiniz.mütevazi,sempatik kartal gitti,yerine arogant,büyüklük kompleksinde bir canavar geld
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