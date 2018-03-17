İddaa, F.Bahçe’yi 1.90’a çekti – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    , F.Bahçe’yi 1.90’a çekti

    İddaa, F.Bahçe’yi 1.90’a çekti

    , bugün 'de oynanacak dev derbinin oranlarında değişikliğe gitti.

    , bugün 'de oynanacak dev derbinin oranlarında değişikliğe gitti. Buna göre; ev sahibi 'nin galibiyet oranı 2.00'den 1.90'da düştü, konuk 'ın galibiyeti ise 2.65'ten 2.80'e yükseldi. 3.10 olan beraberlik oranında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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