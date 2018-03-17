Bilet satışları devam ediyor – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Bilet satışları devam ediyor

    Bilet satışları devam ediyor

    'nın ve 'nda oynayacağı (Yarın 13.00'te) ve Maccabi (Salı 20.45) maçlarının bilet satışı devam ediyo

    'nın ve 'nda oynayacağı (Yarın 13.00'te) ve Maccabi (Salı 20.45) maçlarının bilet satışı devam ediyor. Daçka maçının biletleri 30-500 TL, Maccabi karşılaşmasının biletleri ise 50-900 TL arasında fiyatlara satılıyor.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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