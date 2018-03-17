Biliyorum ki kazanacağız – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Biliyorum ki kazanacağız

    Biliyorum ki kazanacağız

    , derbiyi büyük bir merakla ve heyecanla beklediğini söylerken, " maçları tam bir festival havası içinde geçiyor.

    , derbiyi büyük bir merakla ve heyecanla beklediğini söylerken, " maçları tam bir festival havası içinde geçiyor. Bunu bir kez daha yaşayacağım için mutluyum. Hedefimiz kazanmak ve şampiyonluğun yeniden en güçlü adaylarından biri olabilmek. Biliyorum ki bunu başaracağız ve zaferimizi hep birlikte kutlayacağız. Çünkü her şeyin en güzelini hak ediyor" diye konuştu.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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