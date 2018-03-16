Derbiye çılgın prim
Eğer F.Bahçe, G.Saray’ı yenerse, futbolcular servete konacak! Başkan Yıldırım, tam 1 milyon euro’luk (yaklaşık 4 milyon 810 bin TL) prim açıkladı. Bu rakam, şimdiye kadar Fenerbahçe’de bir maç için açıklanan en yüksek ödül olarak kayıtlara geçecek
Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmek için maddimanevi tüm olanaklarını seferber etti. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal işin 'motivasyon' kısmını üstlenirken, teknik heyet 'mental' ve 'taktik' olarak takımı dev maça hazırlıyor.
6-0'I HATIRLA
Yönetim kanadı ise çılgın bir prim vaadinde bulunarak taşın altına eline soktu. Başkan Aziz Yıldırım, 1 milyon euro'luk (yaklaşık 4 milyon 810 bin TL) ödül açıkladı. Galibiyet halinde futbolculara paylaştırılacak olan bu rekor para, Fenerbahçe'de bir maç için açıklanan en yüksek prim olarak kayıtlara geçecek. Başkan Aziz Yıldırım'ın bugün Samandıra'da yapılacak son antrenmana da gelip, futbolculara primi bir kez de kendi ağzından açıklaması bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın, 6 Kasım 2002'de kazanılan 6-0'lık tarihi Galatasaray zaferinin yıldızlarından birine de yanında derbiyegetireceği öğrenildi
BAŞKAN İŞİNİ BİLİR / Mini Yorum / Emre Bol
Kim ne derse desin prim kadar futbolcuları ateşleyen bir şey yoktur! Sonuç olarak profesyoneller ve bu işi hepimiz gibi evlerine ekmek götürmek için yapıyorlar. Bu sezon iki kez 6 maçlık seriler için prim açıklanmıştı. Ancak alınan sonuçlar nedeniyle bu primleri ulaşamadılar. Beş maç kazanıp altıncısında berabere kalmak en dramatik olanıydı. Aziz başkan çok tecrübeli. Oyuncuları motive etmek için prim kozunu kullanıyor ve son derece haklı. Umarım bu kez primlerini alır ve güle güle harcarlar.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:32
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Derbiye çılgın prim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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