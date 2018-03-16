Derbiye çılgın prim

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmek için maddimanevi tüm olanaklarını seferber etti. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal işin 'motivasyon' kısmını üstlenirken, teknik heyet 'mental' ve 'taktik' olarak takımı dev maça hazırlıyor.

6-0'I HATIRLA

Yönetim kanadı ise çılgın bir prim vaadinde bulunarak taşın altına eline soktu. Başkan Aziz Yıldırım, 1 milyon euro'luk (yaklaşık 4 milyon 810 bin TL) ödül açıkladı. Galibiyet halinde futbolculara paylaştırılacak olan bu rekor para, Fenerbahçe'de bir maç için açıklanan en yüksek prim olarak kayıtlara geçecek. Başkan Aziz Yıldırım'ın bugün Samandıra'da yapılacak son antrenmana da gelip, futbolculara primi bir kez de kendi ağzından açıklaması bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın, 6 Kasım 2002'de kazanılan 6-0'lık tarihi Galatasaray zaferinin yıldızlarından birine de yanında derbiyegetireceği öğrenildi



BAŞKAN İŞİNİ BİLİR / Mini Yorum / Emre Bol

Kim ne derse desin prim kadar futbolcuları ateşleyen bir şey yoktur! Sonuç olarak profesyoneller ve bu işi hepimiz gibi evlerine ekmek götürmek için yapıyorlar. Bu sezon iki kez 6 maçlık seriler için prim açıklanmıştı. Ancak alınan sonuçlar nedeniyle bu primleri ulaşamadılar. Beş maç kazanıp altıncısında berabere kalmak en dramatik olanıydı. Aziz başkan çok tecrübeli. Oyuncuları motive etmek için prim kozunu kullanıyor ve son derece haklı. Umarım bu kez primlerini alır ve güle güle harcarlar.