Derbiye çılgın prim – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Derbiye çılgın prim

    Derbiye çılgın prim

    Eğer F.Bahçe, G.Saray’ı yenerse, futbolcular servete konacak! Başkan Yıldırım, tam 1 milyon euro’luk (yaklaşık 4 milyon 810 bin TL) prim açıkladı. Bu rakam, şimdiye kadar ’de bir maç için açıklanan en yüksek ödül olarak kayıtlara geçecek

    , Galatasaray'ı yenmek için maddimanevi tüm olanaklarını seferber etti. Kaptanlar ve işin 'motivasyon' kısmını üstlenirken, teknik heyet 'mental' ve 'taktik' olarak takımı dev maça hazırlıyor.

    6-0'I HATIRLA
    Yönetim kanadı ise çılgın bir prim vaadinde bulunarak taşın altına eline soktu. Başkan , 1 milyon euro'luk (yaklaşık 4 milyon 810 bin TL) ödül açıkladı. Galibiyet halinde futbolculara paylaştırılacak olan bu rekor para, Fenerbahçe'de bir maç için açıklanan en yüksek prim olarak kayıtlara geçecek. Başkan Aziz Yıldırım'ın bugün Samandıra'da yapılacak son antrenmana da gelip, futbolculara primi bir kez de kendi ağzından açıklaması bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın, 6 Kasım 2002'de kazanılan 6-0'lık tarihi Galatasaray zaferinin yıldızlarından birine de yanında derbiyegetireceği öğrenildi

    BAŞKAN İŞİNİ BİLİR / Mini Yorum / Emre Bol
    Kim ne derse desin prim kadar futbolcuları ateşleyen bir şey yoktur! Sonuç olarak profesyoneller ve bu işi hepimiz gibi evlerine ekmek götürmek için yapıyorlar. Bu sezon iki kez 6 maçlık seriler için prim açıklanmıştı. Ancak alınan sonuçlar nedeniyle bu primleri ulaşamadılar. Beş maç kazanıp altıncısında berabere kalmak en dramatik olanıydı. Aziz başkan çok tecrübeli. Oyuncuları motive etmek için prim kozunu kullanıyor ve son derece haklı. Umarım bu kez primlerini alır ve güle güle harcarlar.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:32
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