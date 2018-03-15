Yıldırım'dan çarpıcı istatistik

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Bülent Yıldırım'ın yönettiği maçlarda, topun oyunda ortalama 56 dakika 37 saniye kalıyor olması dikkat çekici. Ligdeki ortalama olan 54 dakika 41 saniyeden iki dakika daha fazla bir ortalaması olan Yıldırım'ı, Bahattin Şimşek ve Yaşar Kemal Uğurlu takip ediyor.

Bülent Yıldırım'ın zirvede olduğu bir diğer istatistik de, yönettiği maçların ortalama faul sayıları. Lig ortalamasının 29.6 olduğu alanda, listenin olumlu anlamda en uzağındaki isim.

Derbiye atanan Bülent Yıldırım'ın atanmasında bu kriterlerin etkisini bilmek mümkün olmasa da, en azından bu iki kritere göre ligin en iyi hakemi Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşmasında düdük çalacak.

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