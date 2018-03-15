Yıldırım'dan çarpıcı istatistik
Derbinin hakemi Bülent Yıldırım Süper Lig'in, yönettiği maçlarda topun en çok oyunda kaldığı ve en az faul çalan hakemi.
Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Bülent Yıldırım'ın yönettiği maçlarda, topun oyunda ortalama 56 dakika 37 saniye kalıyor olması dikkat çekici. Ligdeki ortalama olan 54 dakika 41 saniyeden iki dakika daha fazla bir ortalaması olan Yıldırım'ı, Bahattin Şimşek ve Yaşar Kemal Uğurlu takip ediyor.
Bülent Yıldırım'ın zirvede olduğu bir diğer istatistik de, yönettiği maçların ortalama faul sayıları. Lig ortalamasının 29.6 olduğu alanda, listenin olumlu anlamda en uzağındaki isim.
Derbiye atanan Bülent Yıldırım'ın atanmasında bu kriterlerin etkisini bilmek mümkün olmasa da, en azından bu iki kritere göre ligin en iyi hakemi Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşmasında düdük çalacak.
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- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:00
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
Yıldırım'dan çarpıcı istatistik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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