Bu seri hep sürecek
İyi oynayıp şampiyonluk mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz de bu seriyi bitirmek istiyor. Ama bunun devam edeceğine inanıyorum
DERBİ MAÇLAR ÇOK FARKLI
SERİYİ devam ettirip futbolumuzu oynamak istiyoruz. İyi oynarsak seriyi devam ettireceğimize inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Rakip de bu seriye son vermek için elinden geleni yapacaktır. G.Saray ve Beşiktaş derbileri farklı oluyor. Bunu hissedebiliyorsunuz. Kazanılan kupalar rekabeti artırıyor. İki maçın da zorluk düzeyi yüksek.
ONLAR KULÜBÜN EN TEMEL TAŞI!
Bu sezon bazı karşılaşmalarımızda stadımız boştu. Bunda bizim de hatamız var elbette. Biz de taraftarlarımıza iyi bir görüntü veremedik. Ama yeni bir başlangıç için önümüzde bir sansımız var. Bu derbi bizim için bir fırsat. Kazanırsak taraftarlarımız da bundan sonra stadı dolduracaktır. Biz şampiyonluğu onlar için istiyoruz. Onlar kulübün en temel taşı.
DOSTLUK SAHADA BİTER
Galatasaray'da Fernando'nun sahada olmamasını tercih ederim. Evet dostuz ve ailelerimiz de birbirini tanıyor. Ancak maç başladığı anda dostluk biter. Ben kendi menfaatlerim için sahada olurum. Mücadele bittiği zaman da dostluğumuz tekrar devam eder.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
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