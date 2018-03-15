Bu seri hep sürecek – Fotomaç – 15 Mart 2018
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HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bu seri hep sürecek

    Bu seri hep sürecek

    İyi oynayıp şampiyonluk mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz de bu seriyi bitirmek istiyor. Ama bunun devam edeceğine inanıyorum

    JOSEF DE SOUZA: Galatasaray derbisi her futbolcunun sahada olmaktan keyif alacağı bir karşılaşma. Türkiye'nin en büyük derbi maçı oynanacak. İyi oynayıp şampiyonluk mücadelemize devam etmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar bunu devam ettirmeliyiz. Zor bir karşılaşma olacak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonluk şansımızı sürdüreceğiz. 19 yıldır en büyük rakibimize kendi sahamızda kaybetmiyor olmak önemli bir veri. Ama her yılın hikayesi farklıdır. Her yıl o statta onlardan daha iyi olduğumuzu ispatlamamız lazım.

    DERBİ MAÇLAR ÇOK FARKLI
    SERİYİ devam ettirip futbolumuzu oynamak istiyoruz. İyi oynarsak seriyi devam ettireceğimize inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Rakip de bu seriye son vermek için elinden geleni yapacaktır. G.Saray ve Beşiktaş derbileri farklı oluyor. Bunu hissedebiliyorsunuz. Kazanılan kupalar rekabeti artırıyor. İki maçın da zorluk düzeyi yüksek.


    ONLAR KULÜBÜN EN TEMEL TAŞI!
    Bu sezon bazı karşılaşmalarımızda stadımız boştu. Bunda bizim de hatamız var elbette. Biz de taraftarlarımıza iyi bir görüntü veremedik. Ama yeni bir başlangıç için önümüzde bir sansımız var. Bu derbi bizim için bir fırsat. Kazanırsak taraftarlarımız da bundan sonra stadı dolduracaktır. Biz şampiyonluğu onlar için istiyoruz. Onlar kulübün en temel taşı.

    DOSTLUK SAHADA BİTER
    Galatasaray'da Fernando'nun sahada olmamasını tercih ederim. Evet dostuz ve ailelerimiz de birbirini tanıyor. Ancak maç başladığı anda dostluk biter. Ben kendi menfaatlerim için sahada olurum. Mücadele bittiği zaman da dostluğumuz tekrar devam eder.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:21
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