Bu seri hep sürecek

DERBİ

Galatasaray derbisi her futbolcunun sahada olmaktan keyif alacağı bir karşılaşma.en büyük derbi maçı oynanacak. İyi futbol oynayıp şampiyonluk mücadelemize devam etmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar bunu devam ettirmeliyiz. Zor bir karşılaşma olacak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonluk şansımızı sürdüreceğiz.en büyük rakibimize kendi sahamızda kaybetmiyor olmak önemli bir veri. Ama her yılın hikayesi farklıdır. Her yıl o statta onlardan daha iyi olduğumuzu ispatlamamız lazım.devam ettirip futbolumuzu oynamak istiyoruz. İyi oynarsak seriyi devam ettireceğimize inanıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Rakip de bu seriye son vermek için elinden geleni yapacaktır.derbileri farklı oluyor. Bunu hissedebiliyorsunuz. Kazanılan kupalar rekabeti artırıyor. İki maçın da zorluk düzeyi yüksek.Bu sezon bazı karşılaşmalarımızda stadımız boştu. Bunda bizim de hatamız var elbette. Biz de taraftarlarımıza iyi bir görüntü veremedik. Ama yeni bir başlangıç için önümüzde bir sansımız var. Bu derbi bizim için bir fırsat. Kazanırsak taraftarlarımız da bundan sonra stadı dolduracaktır. Biz şampiyonluğu onlar için istiyoruz. Onlar kulübün en temel taşı.Galatasaray'da Fernando'nun sahada olmamasını tercih ederim. Evet dostuz ve ailelerimiz de birbirini tanıyor. Ancak maç başladığı anda dostluk biter. Ben kendi menfaatlerim için sahada olurum. Mücadele bittiği zaman da dostluğumuz tekrar devam eder.